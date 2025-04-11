Плохие новости для тех, кому за 40: названы 2 возраста резкого старения организма

Где-то между бокалом вина и обычной тренировкой организм вдруг меняет правила игры. По словам австралийского ученого Карла Крушельницки, старение происходит не медленно и плавно, как считалось раньше, а скачками — исследователь уверен, что возрастные изменения приходят к человеку в два этапа, притом в определенное время.