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Плохие новости для тех, кому за 40: названы 2 возраста резкого старения организма

Плохие новости для тех, кому за 40: названы 2 возраста резкого старения организма

Где-то между бокалом вина и обычной тренировкой организм вдруг меняет правила игры. По словам австралийского ученого Карла Крушельницки, старение происходит не медленно и плавно, как считалось раньше, а скачками — исследователь уверен, что возрастные изменения приходят к человеку в два этапа, притом в определенное время.

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Комментарии
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Алексей Рэдс
Однако существует целый ряд разных методов продления биологической молодости. ☀ Советую, для начала, бросить употреблять мясо, молоко, дрожжевой хлеб и рафинированный сахар.❗
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17 час.
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