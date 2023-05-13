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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался стрельбой с двумя погибшими в селе Толмачёво

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался стрельбой с двумя погибшими в селе Толмачёво

Фигурант говорит, что защищал своих близких от разбушевавшихся хулиганов. Свидетели утверждают иное.Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования стрельбы в селе Толмачёво под Новосибирском.

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