Глава СКР Бастрыкин заинтересовался стрельбой с двумя погибшими в селе Толмачёво

Фигурант говорит, что защищал своих близких от разбушевавшихся хулиганов. Свидетели утверждают иное.Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования стрельбы в селе Толмачёво под Новосибирском.