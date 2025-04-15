Почему умные грядки заменяют традиционную копку? «С трёх вёдер посадочных клубней собрал двадцать пять — теперь соседи зовут…Сообщение «Мешками с чистой картошкой»: революционный метод посадки без лопаты покорил дачников появились сначала на Ежедневные новости.