Почему умные грядки заменяют традиционную копку? «С трёх вёдер посадочных клубней собрал двадцать пять — теперь соседи зовут…Сообщение «Мешками с чистой картошкой»: революционный метод посадки без лопаты покорил дачников появились сначала на Ежедневные новости.
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