Адыгейская велосипедистка триумфально победила на престижных соревнованиях в Китае

Яркая победа! Студентка Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета Елизавета Арчибасова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях «Турнир по озеру Поян 2025 года» (этап в Цзюцзян-Хуку, Китай).
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