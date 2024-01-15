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В Бразилии много: каких игроков купили клубы РПЛ

В Бразилии много: каких игроков купили клубы РПЛ

Зимнее трансферное окно в РПЛ в самом разгаре. Среди главных переходов стоит выделить переезд Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» и в целом активность действующих чемпионов страны на бразильском рынке.

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