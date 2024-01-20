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В Новосибирске женщину арестовали за избиение годовалой дочери до смерти

В Новосибирске женщину арестовали за избиение годовалой дочери до смерти

Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в систематическом нанесении побоев своей годовалой дочери, которая впоследствии умерла.

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