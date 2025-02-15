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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о Ливо: «Его феномен – во многом тренерская заслуга. В Уфе будут ориентировать канадца на 50 шайб. Отрыв в споре снайперов беспокоит – есть вопросы к уровню наших нападающих»

31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева» забросил 41 шайбу в 48 играх в текущем сезоне.  – Феномен Ливо – во многом тренерская заслуга.

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