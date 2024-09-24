Подмосковный бизнес-омбудсмен принял участие в межрегиональном форуме молодежного предпринимательства «Мой бизнес» в Волгограде

На минувшей неделе в Волгограде прошел VII межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес», участие в котором приняли уполномоченные по защите прав предпринимателей из 12-ти субъектов Российской Федерации, в том числе и представители Московской области.
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