Подмосковный бизнес-омбудсмен принял участие в межрегиональном форуме молодежного предпринимательства «Мой бизнес» в Волгограде

На минувшей неделе в Волгограде прошел VII межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес», участие в котором приняли уполномоченные по защите прав предпринимателей из 12-ти субъектов Российской Федерации, в том числе и представители Московской области.