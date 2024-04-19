19 апреля в народе получил названия "Тихий" и "Пролётный" за примету, по которой судили об урожайности хлеба.
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19 апреля в народе получил названия "Тихий" и "Пролётный" за примету, по которой судили об урожайности хлеба.