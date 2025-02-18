🔥 В Симферопольском районе тушат пожар в магазине В поселке Гвардейское горит здание на 1 500 «квадратах».
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🔥 В Симферопольском районе тушат пожар в магазине В поселке Гвардейское горит здание на 1 500 «квадратах».