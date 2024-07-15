Сводка по лесному пожару в Новороссийске 🔴 Всего от огня пострадали 68 построек 🔴 Дополнительно к тушению привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России 🔴 На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России 🔴 Распространение лесного пожара под Новороссийском остановлено, — сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края 🔴 Площадь лесного пожара составляет 62 га, порывистый ветер до 17 метров в секунду сильно усложнял тушение 🔴 Вертолёты и самолёты сбросили уже около двухсот тонн воды, работают более 400 огнеборцев и 84 единицы техники, а также сотни местных жителей и волонтёров 🔴 Начало пожара в заповеднике “Cухая щель”, между Анапой и Абрау-Дюрсо, изначально огонь охватил три гектара 🔴 Возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха “Романтик”, далее сильный ветер помог огню распространиться в сторону базы отдыха “Фрегат”, около пятиста человек и тридцать авто доставили накануне в безопасное место 🔴 Эвакуированы за вчерашний день: люди из шести баз отдыха: Моряк, Голубая волна, Энергетик, Строитель, Романтик и Спутник ℹ️ Любимый Сочи.