В Краснодаре водитель скорой помощи спас детей из канализационного люка

В Краснодаре двое подростков упали в канализацию во время игры во дворе дома. Об этом в субботу, 28 октября, сообщила пресс-служба Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Телеграм-канале.
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