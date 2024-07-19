В EA Sports FC 25 появится платный сезонный пропуск 18 июля, в разговоре с информаци...

В EA Sports FC 25 появится платный сезонный пропуск18 июля, в разговоре с информационным порталом VG247 компания Electronic Arts заявила, что в EA Sports FC 25 появится платный сезонный пропуск для разблокировки премиального уровня, в котором придется потратить FC Points или Ultimate Team… источник#Electronic_Arts #VG247.