Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, пообещавшего остановить конфликт на Украине за 24 часа.
В США оценили возможность прекращения украинского конфликта за 24 часа
Комментарии
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Владимир Шалимов
А на йух её сохранять целиком - эту страну-паразит Пиндостанию? Пусть разваливается - глядишь, и нам кусочек отвалится: Аляска, часть Калифорнии. А что, исконно русские земли...
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9 час.
A
Alex
Т.е., он уверен - что США и только США являются причиной этой войны? Не контролируя причину, процесс нельзя остановить.
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7 час.
Николай Денисов
Это Трамп забыл у Путина спросить можно ли закончить войну за 24 часа! Путин ответил бы-Украина принимает все без исключений наши условия, тогда можно обсуждать!
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4 час.
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