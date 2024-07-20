В США оценили возможность прекращения украинского конфликта за 24 часа

Владимир Шалимов А на йух её сохранять целиком - эту страну-паразит Пиндостанию? Пусть разваливается - глядишь, и нам кусочек отвалится: Аляска, часть Калифорнии. А что, исконно русские земли...

A Alex Т.е., он уверен - что США и только США являются причиной этой войны? Не контролируя причину, процесс нельзя остановить.