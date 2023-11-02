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Операцию «Автоперевозчик» проведут в Пензенской области

2 ноября в Пензенской области начнется проведение новой профилактической операции Госавтоинспекции. Основной целью этой операции является обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей общественного транспорта.

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