Операцию «Автоперевозчик» проведут в Пензенской области

2 ноября в Пензенской области начнется проведение новой профилактической операции Госавтоинспекции. Основной целью этой операции является обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей общественного транспорта.
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