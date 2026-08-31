Индийский водяной буйвол — травоядный гигант, которого сторонится даже тигр

Что первым делом приходит на ум, когда мы думаем об Индии? Конечно же, величественный Тадж-Махал, древняя йога, яркий Болливуд, сомнительная уличная еда и, безусловно, удивительные животные, которых мы считаем типично индийскими.
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