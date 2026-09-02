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Стамплевский: новое руководство ТвГМУ решит кадровый вопрос

Стамплевский: новое руководство ТвГМУ решит кадровый вопрос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Антон Стамплевский заявил: частные клиники готовы работать с новым руководством медуниверситета и Минздрава.

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