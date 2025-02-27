Сопрезидент Никарагуа назвала причины о выходе из Совета по правам человека

Политически ангажированный подход и неуважение к суверенитету со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека стали причинами выхода Никарагуа из Совета по правам человека, заявила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо 28 февраля в эфире государственного Canal 4.
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