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Сергей Собянин рассказал о развитии фармпромышленности в «Алабушеве»

Сергей Собянин рассказал о развитии фармпромышленности в «Алабушеве»

Площадка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде в последние годы является основным и крупнейшим центром размещения новых фармацевтических компаний, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

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