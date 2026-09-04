Василий Кутьин объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал об условиях, при которых досрочное погашение ипотеки может быть невыгодным, подчеркнув важность сравнения ставок и наличия финансовой подушки безопасности.
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