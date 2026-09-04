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Царьград

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Василий Кутьин объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Василий Кутьин объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал об условиях, при которых досрочное погашение ипотеки может быть невыгодным, подчеркнув важность сравнения ставок и наличия финансовой подушки безопасности.

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