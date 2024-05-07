За безопасностью участников велопробега строго следят сотрудники ДПС ☝️☝️☝️ Новоаннинский мост был построен по индивидуальному проекту в 1868 году во время строительства Грязе- Царицынской железной дороги.
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За безопасностью участников велопробега строго следят сотрудники ДПС ☝️☝️☝️ Новоаннинский мост был построен по индивидуальному проекту в 1868 году во время строительства Грязе- Царицынской железной дороги.