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В России предложили создать единый реестр частных детсадов для контроля качества услуг

В России предложили создать единый реестр частных детсадов для контроля качества услуг

В реестре планируют фиксировать лицензии, санитарные заключения и сведения о кадровом составе учреждений Для повышения качества образования и обеспечения безопасности детей в России необходимо создать единый федеральный реестр всех частных детских садов, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с "Абзацем".

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