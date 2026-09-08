В России предложили создать единый реестр частных детсадов для контроля качества услуг

В реестре планируют фиксировать лицензии, санитарные заключения и сведения о кадровом составе учреждений Для повышения качества образования и обеспечения безопасности детей в России необходимо создать единый федеральный реестр всех частных детских садов, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с "Абзацем".