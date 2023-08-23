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Джош Перкинс о переходе в «Уралмаш»: «Хочу быть частью команды, способной наделать шума в Лиге ВТБ»

Разыгрывающий «Уралмаша» Джош Перкинс объяснил решение перейти в команду и поделился ожиданиями от сезона.

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