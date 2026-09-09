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"Алтай — земля сильных": "Единая Россия" определила семь приоритетов развития региона

"Алтай — земля сильных": "Единая Россия" определила семь приоритетов развития региона

"Алтай — земля сильных" — так называется предвыборная программа "Единой России", с которой региональное отделение партии идет на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

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