В Екатеринбурге «цифровой замгубернатора» открыл проект, который курируют Минпромторг и Мантуров. Фото

В Екатеринбурге заместитель губернатора Дмитрий Ионин вместе с помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгением Гурарием дали старт первому международному чемпионату высокотехнологичных профессий «Хайтек».
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