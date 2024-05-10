Тренер Быков о сборной России: странно брать игроков только из СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о составе национальной команды, назвав странным, что национальная команда преимущественно набирается из игроков петербургского СКА, передает LiveResult.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии