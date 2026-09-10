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stroimdom21

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Разбор промышленного датчика SD123-T10: RS485, Modbus RTU и подводные камни

Разбор промышленного датчика SD123-T10: RS485, Modbus RTU и подводные камни

Когда возникает необходимость контролировать микроклимат на объекте, который находится в десятках или даже сотнях метров от системы управления, обычные бытовые сенсоры с их короткими проводами сразу отпадают.

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