Дотком прокомментировал отказ ФРГ поставлять тяжелую технику Киеву

Global Look Press/Jens BÃ�ttner/dpa Отказ Германии поставлять тяжелую военную технику Украине является серьезным ударом по Киеву, заявил известный бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X.
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