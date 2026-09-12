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ИА Регнум

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Ученый Рева назвал дату следующего пика магнитных бурь

Ученый Рева назвал дату следующего пика магнитных бурь

Следующий максимум солнечного цикла ожидается в 2036–2038 годах. В этот период обычно происходит самое большое количество магнитных бурь.

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