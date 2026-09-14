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«Почта России» заплатит 300 тысяч пенсионерке, упавшей в колодец

«Почта России» заплатит 300 тысяч пенсионерке, упавшей в колодец

В Красноуфимске прокуратура добилась, чтобы «Почта России» компенсировала моральный ущерб пенсионерке, упавшей в колодец.

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