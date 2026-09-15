В Москве полицейские задержали курьера мошенников в момент передачи денег

В Москве полицейские пресекли попытку мошенников похитить 26 млн рублей у 17-летней девушки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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