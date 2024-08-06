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Региональная Юридическая Служба

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Максим Галкин опроверг слухи о большом концерте Пугачевой в России

Максим Галкин опроверг слухи о большом концерте Пугачевой в России

 Фото: Лариса Кудрявцева / КП Максим Галкин, признанный в РФ иностранным агентом, заявил в Instagram (владелец компания Meta запрещена в России), что данная информация является выдумкой «от начала до конца».

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