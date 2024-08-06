Максим Галкин опроверг слухи о большом концерте Пугачевой в России

Фото: Лариса Кудрявцева / КП Максим Галкин, признанный в РФ иностранным агентом, заявил в Instagram (владелец компания Meta запрещена в России), что данная информация является выдумкой «от начала до конца».
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