Горят три этажа: в сети появились кадры страшного пожара в многоэтажке в Орле

Огонь перешел с седьмого этажа на восьмой и девятый. Пылающие лоджии квартир тушат с автолестницы.Крупный пожар, который произошел в Орле в многоквартирном доме по улице Нормандия - Неман, распространился с седьмого на восьмой и девятый этажи.
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