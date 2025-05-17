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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Горят три этажа: в сети появились кадры страшного пожара в многоэтажке в Орле

Горят три этажа: в сети появились кадры страшного пожара в многоэтажке в Орле

Огонь перешел с седьмого этажа на восьмой и девятый. Пылающие лоджии квартир тушат с автолестницы.Крупный пожар, который произошел в Орле в многоквартирном доме по улице Нормандия - Неман, распространился с седьмого на восьмой и девятый этажи.

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