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Царьград

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Взрыв в Кривом Роге: на фоне воздушной тревоги прогремел мощный удар

Взрыв в Кривом Роге: на фоне воздушной тревоги прогремел мощный удар

В Кривом Роге, Днепропетровская область, во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Этот инцидент произошёл на фоне регулярных ударов по украинской инфраструктуре, начатых ВС РФ после теракта на Крымском мосту.

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