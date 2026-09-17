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Спорт Уик-Энд

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Шишкин: Семак работает в «Зените» сто лет, неоднократно оказывался в непростых ситуациях. И каждый раз находил из них выход

Шишкин: Семак работает в «Зените» сто лет, неоднократно оказывался в непростых ситуациях. И каждый раз находил из них выход

- «Зенит» ещё наберёт ход. Семак работает в команде сто лет, за это время он неоднократно оказывался в непростых ситуациях.

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