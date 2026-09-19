«Его пример – другим наука»(с)А.С. ПушкинДе факто глава Саудовской Аравии Мухаммед Салманович Саудов бегает с горящим афедроном.
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