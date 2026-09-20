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RT Russia

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Политолог Виноградов: атака БПЛА ВСУ актуализировала запрос на безопасность

Политолог Виноградов: атака БПЛА ВСУ актуализировала запрос на безопасность

Политолог Михаил Виноградов в беседе с RT высказал мнение, что массированная атака БПЛА ВСУ на фоне выборов в Госдуму России актуализировала у населения сразу несколько запросов, одним из которых стал запрос на обеспечение безопасности.

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