Лига наций (жен). Турция обыграла Доминиканскую Республику, Италия на тай-брейке победила Китай, Бразилия уступила США, другие результаты

18 июня прошли очередные матчи женской Лиги наций по волейболу. Лига наций Женщины 9-й тур 18 июня Гонконг, Китай Болгария – Нидерланды – 0-3 (24:26, 17:25, 17:25) Доминиканская Республика – Турция – 1-3 (23:25, 19:25, 25:23, 20:25) Италия – Китай – 3-2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:12) Бразилиа, Бразилия Бразилия – США – 0-3 (22:25, 19:25, 22:25) Таиланд – Хорватия – 0-3 (17:25, 21:25, 20:25) Германия – Южная Корея – 3-1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:12) Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (20 очков), США – 7-1 (19), Турция – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Китай – 6-2 (18), Япония – 5-3 (16), Германия – 6-2 (16), Италия – 5-3 (12), Сербия – 3-5 (10), Канада – 3-5 (10), Доминиканская Республика – 3-5 (7), Таиланд – 2-6 (8), Нидерланды – 2-6 (8), Хорватия – 2-6 (6), Болгария – 1-7 (5), Южная Корея – 0-8 (0).
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