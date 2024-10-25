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В Китае продавец бюджетных телефонов обогнал Apple и Huawei

Конкуренция на крупнейшем в мире рынке смартфонов усиливается. Продажи смартфонов Apple в Китае в третьем квартале снизились на 0,3%, при этом наблюдается стремительный рост продаж конкурента Huawei - на 42% в 3 квартале, сообщает Reuters.

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