Улицу Ленина в Новосибирске перекроют Пушной и Цыганов с 30 августа до 2 сентября

«Ограничение движения вводится для обеспечения дорожной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию фестиваля «ТехноАрт», реализующегося в рамках главного научно-технологического форума России XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024», – сообщили в пресс-центре мэрии.
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