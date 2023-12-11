Турецкая лира установила антирекорд

Турецкая лира обновила исторический минимум в понедельник, коснувшись отметки 29 лир за доллар. Доллар подорожал в этом году на 55%, несмотря на переход к более ортодоксальной денежно-кредитной политике (ДКП) после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Sözcü.
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