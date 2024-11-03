Square Enix обещает выпустить как можно больше игр для разных платформ В последни...

Square Enix обещает выпустить как можно больше игр для разных платформВ последние годы Square Enix придерживалась позиции выпускать свои игры только на нескольких из доступных на рынке платформ, подчас делая их эксклюзивными.
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