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Кто из россиян в 2025 году должен поменять права?

Кто из россиян в 2025 году должен поменять права?

Российские власти продлили срок действия прав, которые были действительны до 2025 года. Это значит, что если на удостоверении указана дата окончания срока действия — любой день с 1 января по 31 декабря 2025, то эти права можно не менять до 2028 года и продолжать водить автомобиль со старым удостоверением.

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