Фраза из названия фильма «В бой идут одни старики…» на Украине приобрела буквальный смысл. Ещё в октябре 2023 года у нас писали, что средний возраст солдат ВСУ повысился до 43 лет, а с тех пор были значительные потери среди упёртых и более молодых нацистов, так что средний возраст солдат ВСУ вряд ли понизился, даже с учётом того, призывать на службу стали раньше.
Ты уже пожил. Так умри за Зеленского
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"До последнего хохла" по другому выглядеть не может - всех подчистую, под корень... Ждём "команды молодых и независимых военов", аналоги Гитлерюгенд. А патамушта, пока никто ничего другого не придумал. С наёбниками "не прижилось и не разрослось", они тут сами мишени.
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