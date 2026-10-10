NBC: Расследование против посла США в Греции из-за вымогательства

В отношении посла США в Греции Кимберли Гилфойл расследуют дело о вымогательстве 100 тысяч долларов. Обвинения выдвинуты юристом Эриком Детерсом, который утверждает, что средства требовались за доступ к администраторам Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым