Песков: удары по объектам КТК и иранскому судну доказывают востребованность СВО

Атака Вооруженных сил Украины на торговое судно Ирана в акватории Каспийского моря, а также удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подчеркивают востребованность специальной военной операции.
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