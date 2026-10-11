Boston Dynamics отказалась от мизинца и создала четырёхпалую кисть для Atlas: робот получил руку не как у человека, а под физическую работу

13 степеней свободы, закрытые электроприводы без тросов, нагрузка свыше 45 кг и тактильные матрицы — манипулятор учится через RL в симуляции и способен нажимать на курок дрели или горелки Boston Dynamics представила новое поколение кистей для гуманоидного робота Atlas.