Царёв рассказал, как Трамп может «наказать» Россию за непрекращение огня на Украине

Еще до своего прихода в Белый дом Дональд Трамп обещал прекратить украинский конфликт. Сроки ставились разные, но очевидно, что подвижки в этом вопросе важны для репутации нынешнего американского президента.
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