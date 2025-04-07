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Царёв рассказал, как Трамп может «наказать» Россию за непрекращение огня на Украине

Царёв рассказал, как Трамп может «наказать» Россию за непрекращение огня на Украине

Еще до своего прихода в Белый дом Дональд Трамп обещал прекратить украинский конфликт. Сроки ставились разные, но очевидно, что подвижки в этом вопросе важны для репутации нынешнего американского президента.

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