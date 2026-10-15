Родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми и заранее рассказывать им о распространённых мошеннических схемах, чтобы снизить риск обмана и вовлечения в незаконную деятельность, заявил RT заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.