А как же невеста Киркоров? Давид Манукян собрался стать новым Холостяком Лидия ГубинаЭкс-бойфренд скандальной поп-дивы Ольги Бузовой Давид Манукян за время после участия в шоу “Замуж за Бузову” из мало кому известного рэпера стал очень популярной персоной – он уже и ведущий Дом-2, и кулинарного шоу.
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