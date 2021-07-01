А как же невеста Киркоров? Давид Манукян собрался стать новым Холостяком Лидия ГубинаЭкс-бойфренд скандальной поп-дивы Ольги Бузовой Давид Манукян за время после участия в шоу “Замуж за Бузову” из мало кому известного рэпера стал очень популярной персоной – он уже и ведущий Дом-2, и кулинарного шоу.